Autofahrer prallt frontal gegen Baum – schwer verletzt

Der Verkehr auf der B6 habe für mehrere Stunden umgeleitet werden müssen. (Symbolbild) Marcel Kusch/dpa

Diepholz (dpa/lni) –

Ein Autofahrer in der Nähe von Bremen hat sich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach Polizeiangaben verlor der 47-Jährige am frühen Abend auf der Bundesstraße 6 zwischen Barrien und Melchiorshausen die Kontrolle über sein Auto, das zunächst eine Leitplanke streifte und anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum prallte.

Feuerwehrleute mussten den in seinem Wagen eingeklemmten Mann erst befreien, bevor er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Die Polizei schloss lebensgefährliche Verletzungen nicht aus. Der Verkehr auf der Bundesstraße 6 habe für mehrere Stunden umgeleitet werden müssen.