Autofahrer ohne Führerschein flieht zu Fuß

Stadland (dpa/lni) –

Ein 27 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein ist im Landkreis Wesermarsch zunächst mit dem Wagen, dann zu Fuß vor der Polizei geflohen. Der Mann sei in Stadland auf der Bundesstraße 437 zu schnell gefahren und habe Anhaltezeichen ignoriert, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten folgten ihm mit Blaulicht und Martinshorn. Schließlich hielt der Wagen, der 27-Jährige und sein ein Jahr älterer Beifahrer stiegen aus und flüchteten zu Fuß weiter. Bei der Suche war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Schließlich wurde der 28-Jährige gefunden, er machte Angaben zu dem Fahrer. Der wiederum erschien später auf der Dienststelle der Polizei, dabei kam heraus, dass er keinen Führerschein hat. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.