Vechta (dpa/lni) –

Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen Richtung Bremen ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall mit einem Sattelzug schwer verletzt worden. Der Wagen habe Feuer gefangen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Die A1 in Richtung Bremen ist ab der Anschlussstelle Wildeshausen-West vorübergehend gesperrt. Weitere Details waren zunächst unklar.