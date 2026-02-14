Autofahrer mit fast drei Promille am Steuer erwischt

Ein Atemalkoholtest bei einem Autofahrer in Nordenham ergab einen Wert von fast drei Promille. (Symbolbild) Heiko Becker/dpa

Nordenham (dpa/lni) –

Mit fast drei Promille ist ein Autofahrer in Nordenham im Landkreis Wesermarsch erwischt worden. Zeugen hatten den 51-Jährigen beobachtet und die Polizei verständigt, teilte die Polizei mit. Bei einer anschließenden Kontrolle habe der Mann demnach deutlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden.

Ein Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen zeigte am Freitagabend einen Wert von 2,95 Promille an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.