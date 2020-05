Autofahrer mit 3,3 Promille erwischt

Eine Person hält ein Atemalkoholmessgerät in den Händen. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Dramfeld (dpa/lni) – Mit 3,3 Promille ist ein 62-Jähriger von der Autobahnpolizei nahe Dramfeld im Landkreis Göttingen erwischt worden. Auf Höhe der Anschlussstelle Hedemünden sei der Fahrer in der Nacht zum Mittwoch aufgefallen, weil er in Schlangenlinien gefahren und es zu «unerklärlichen Bremsmanövern» gekommen war, teilte die Polizei mit. Die Beamten folgten ihm von der Autobahn 7 über die A38 bis zur Anschlussstelle Dramfeld. Dort hielten sie den Mann an und kontrollierten ihn.

Dabei habe der Mann augenscheinlich Probleme gehabt, sich auf den Beinen zu halten. Die Beamten stellten zudem erheblichen Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Dem Mann wurde schließlich eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

