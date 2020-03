Autofahrer landet kopfüber in Fluss und wird schwer verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz über die Straße. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Uetze (dpa/lni) – Ein Mann ist mit seinem Auto nach einem Unfall kopfüber in einen Fluss gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 40-Jährige habe am Sonntag in Uetze bei Hannover aus ungeklärten Umständen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend kam er von der Straße ab, prallte gegen einen Zaun und mehrere Bäume, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem etwa knietiefen Fluss. Der Mann konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weil der Mann unter Schock stand und keine genauen Angaben zum Unfall machen konnte, suchten Taucher und weitere Rettungskräfte die Umgebung nach weiteren Insassen ab. Später stellte sich heraus, dass der Mann alleine unterwegs war. Weil die Polizisten vor Ort den Verdacht hatten, dass der Mann betrunken gefahren war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis wird laut Polizeiangaben in einigen Tagen erwartet. Das Autowrack musste mit einem Kran aus dem Wasser geborgen werden.

Polizeibericht