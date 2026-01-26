Autofahrer kracht ungebremst in Traktor

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist ein Autofahrer auf der B76 lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Schwentinental (dpa/lno) –

Bei einer Kollision mit einem Traktor ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-Jährige war bereits am Freitagabend auf der Bundesstraße 76 bei Schwentinental (Kreis Plön) aus unbekanntem Grund offenbar ungebremst auf den vor ihm fahrenden Traktor aufgefahren, wie die Polizei am Morgen berichtete. Dabei durchstieß das am Heck befestigte Schneidwerkzeug die Frontscheibe des Autos. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 26 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die B76 musste in Richtung Plön für mehrere Stunden voll gesperrt werden.