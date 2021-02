Autofahrer hebt ab und kracht in ersten Stock eines Hauses

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa

Gudow (dpa/lni) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg mit seinem Wagen förmlich abgehoben – und im ersten Stock eines Einfamilienhauses gelandet. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte. Der Mann war in der Nacht am Steuer eingeschlafen und in Gudow mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Dabei fuhr er über mehrere Bodenwellen und einen Erdwall. Das Auto hob ab und krachte gegen ein Gerüst um ein Wohnhaus. Der Wagen rammte die Fassade und blieb hochkant im Gerüst stecken. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit. Er erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizeisprecher war Alkohol im Spiel. Das Einfamilienhaus sei weiterhin bewohnbar.

