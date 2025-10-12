Autofahrer greift bei Verkehrsstreit in Hamburg zum Messer

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Harburg ist ein Mann nach einem Verkehrsstreit mit einem Messer bedroht worden. Auslöser war eine zugeparkte Einfahrt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Zuvor hatte die Hamburger Morgenpost berichtet.

Der Fahrer eines Transporters habe am Samstagabend aufgrund eines parkenden Autos zunächst nicht in eine Grundstückseinfahrt einbiegen können. Als der Fahrer des Autos dann schließlich auftauchte, um seinen Wagen wegzufahren, sei es zum Streit gekommen. Dabei zückte der Autofahrer ein Messer. Der angegriffene Fahrer des Transporters gelang rechtzeitig in seinen Wagen, wodurch er unverletzt blieb.

Die Polizei konnte den Angreifer später durch Hinweise von Zeugen fassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.