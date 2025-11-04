Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird tödlich verletzt

Trotz Wiederbelebungsversuche ist ein 34-Jähriger bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Friedland/Eichsfeld (dpa) –

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Göttingen ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 34-Jährige geriet aus zunächst nicht bekannten Gründen in der Gemeinde Friedland mit seinem Auto auf einer Landstraße in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen ein entgegenkommendes Auto stieß, wie die Polizei mitteilte.

Ein nachfolgender Wagen prallte anschließend in die Beifahrerseite des 34-Jährigen aus dem Landkreis Eichfeld (Thüringen). Beide Autos landeten im Straßengraben. Der Mann aus Thüringen sei mit schwersten Verletzungen aus seinem Auto befreit und wiederbelebt worden, hieß es. Allerdings starb er noch an der Unfallstelle.

Die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden leicht verletzt, die zwei Insassen des nachfolgenden Autos erlitten laut Polizei schwere Verletzungen. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden.