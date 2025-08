Autofahrer flüchtet in Bremen mit Tempo 170 vor Polizei

Bremen (dpa/lni) –

Betrunken, ohne gültigen Führerschein und in einem nicht zugelassenen Auto ist ein Mann in Bremen vor der Polizei geflüchtet. Zeitweise raste der 26-Jährige mit rund 170 Kilometern pro Stunde mit dem Pkw durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Erst nach mehreren leichten Verkehrsunfällen, die der Fahrer demnach verursachte, konnten die Beamten das Auto am späten Sonntagabend stoppen.

Der Wagen war einer Streifenbesatzung auf der Autobahn 27 wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Der Fahrer entzog sich laut Polizei einer Kontrolle auf einem Rastplatz, indem er beschleunigte und Richtung Innenstadt fuhr. Während der Flucht streifte das Auto eine Leitplanke sowie ein geparktes Fahrzeug, auch überfuhr es rote Ampeln. Schließlich stieß es gegen einen Bauschuttsack. Der Fahrer konnte gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge knapp 1,3 Promille.

Am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht dazugehörten. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.