Hamburg (dpa/lno) –

Ein Autofahrer ist bei einer Verkehrskontrolle geflohen und hat dabei zwei Polizisten leicht verletzt. Die Beamten der Verkehrsdirektion wollten den Mann am frühen Abend in der Nähe des Bahnhofs Landwehr kontrollieren, als dieser plötzlich beschleunigte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei seien die beiden Polizisten verletzt worden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem Mann dauerte am Abend an.