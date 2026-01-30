Autofahrer flieht vor der Polizei – vergeblich

Ein Autofahrer flieht in Hameln vor der Polizei – er hat keinen Führerschein, sein Auto ist nicht versichert und Haftbefehle gegen ihn liegen auch noch vor. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Hameln (dpa/lni) –

Viel zu schnell gefahren, kein Führerschein und offene Haftbefehle: Ein 26 Jahre alter Autofahrer hat in Hameln versucht, vor der Polizei zu fliehen. Am Donnerstagabend wollte eine Streifenwagenbesatzung den Wagen des Mannes kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer missachtete die entsprechenden Signale und floh auf glatter Straße – mit hoher Geschwindigkeit.

Nach Angaben der Polizei überschritt der Wagen mit Mindener Kennzeichen sowohl innerorts als auch außerorts deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit, teils um mehr als das Doppelte. Auch missachtete er mehrere rote Ampeln, wie es hieß.

Als die Polizei versuchte, den Mann mit einem quer auf der Straße stehenden Streifenwagen aufzuhalten, geriet sein Wagen ins Rutschen und kollidierte beinahe mit einem anderen Auto, das an einer Ampel wartete. Der Mann raste den Angaben zufolge weiter, zwischenzeitlich verlor die Polizei den Sichtkontakt.

26-Jähriger wollte sich verstecken

Schließlich fanden die Beamten den Wagen des Mannes, geparkt am Straßenrand. Auf einem angrenzenden Grundstück wollte der 26-Jährige sich verstecken – die Polizei nahm ihn fest. Er leistete keinen Widerstand. Am Auto fanden sich Schäden, Grund waren Kollisionen mit einer Mauer und Verkehrsschildern. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann keinen Führerschein, der Wagen war nicht versichert und mehrere Haftbefehle wegen sogenannter Ersatzzahlungen gegen ihn lagen vor.

Der 26-Jährige muss sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizei sucht nach Zeugen.