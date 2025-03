Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg ist in der Nacht auf Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige verlor nach einem Überholmanöver im Stadtteil Harburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt.