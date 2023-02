Autofahrer fährt Frau an und verletzt sie schwer

Delmenhorst (dpa/lni) –

Eine 46 Jahre alte Fahrerin eines Elektro-Krankenfahrstuhls ist am Sonnabend in Delmenhorst beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein 55-jähriger Delmenhorster fuhr auf einen Supermarkt-Parkplatz und bemerkte beim Abbiegen die Frau auf dem Fußweg zu spät, wie Polizei am Samstag mitteilte. Der Krankenfahrstuhl wurde umgeworfen, die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.