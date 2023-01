Autofahrer fährt auf Laster auf: Lebensgefährlich verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Ein Mann ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Hannover in seinem Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-jährige Fahrer sei mit seinem Auto von hinten auf einen stark bremsenden Laster geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde aus dem Wrack befreit und musste am Donnerstag nach einer Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 19 Jahre alter Fahrer eines anderen Wagens soll zuvor mit seinem Auto beim Spurwechsel den Laster berührt haben, woraufhin dieser bis zum Stillstand abbremste. Der Autofahrer flüchtete laut Polizei zunächst, konnte aber wenig später gefasst werden. Gegen ihn wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung infolge eines Unfalls ermittelt. Die A7 musste während der Aufräumarbeiten im Bereich des Autobahnkreuzes Ost in Richtung Süden für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.