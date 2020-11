Autofahrer durch Schläge schwer verletzt

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/zb/dpa/Archiv

Bremen (dpa/lni) – Ein 22-jähriger Autofahrer ist in Bremen durch Schläge dreier junger Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Autofahrer tags zuvor an einer Ampel scharf bremsen müssen. Dort überquerte ein 16-Jähriger die Straße bei Rot. Daraus entspann sich erst ein Wortgefecht, dann lief der Autofahrer dem Jugendlichen nach. Der wiederum erhielt Unterstützung von zwei 17 und 25 Jahre alten Freunden. Zu dritt schlugen sie den Autofahrer nieder. Sie sollen ihn auch mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Deshalb wurden sie festgenommen. Es wurde geprüft, sie in Untersuchungshaft zu nehmen. Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen könne tödlich sein, warnte die Polizei mit.

