Hamburg (dpa/lno) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagvormittag in der Autobahnausfahrt Hamburg-Öjendorf der A1 in Richtung Norden verletzt worden. Der Mann sei aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.

