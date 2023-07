Autofahrer bei Kollision mit Gülleanhänger schwer verletzt

Wanderup (dpa/lno) –

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Gülleanhänger bei Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) schwer verletzt worden. Am Freitagabend öffnete sich ein Schleppschuhverteiler des Anhängers, ein Gerät um Gülle zu verteilen, und traf das entgegenkommende Auto, wie ein Sprecher der Polizei der Regional-Leitstelle Nord in der Nacht zum Samstag mitteilte. Die Bundesstraße 200 war bis in die Nacht gesperrt. Ein Sachverständiger soll den Unfall untersuchen.