Autofahrer bei Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt

Schenefeld (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 23 im Kreis Steinburg ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige war am späten Mittwochabend mit seinem Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Schenefeld aus bisher ungeklärten Gründen einem Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der aufwendigen Bergung des Lastwagens konnte die vorübergehend einseitig gesperrte Autobahn erst nach mehreren Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.