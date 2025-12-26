Autofahrer aufgepasst: Glätte und Wind am Wochenende

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Am Wochenende wird es stellenweise glatt und windig in Niedersachsen und Bremen. Der Freitag startet zunächst mit wenig Wolken und Temperaturen zwischen 4 und minus 1 Grad. Im südöstlichen Flachland herrscht heute Dauerfrost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu minus 9 Grad. Zudem wird es stellenweise neblig und mäßig windig im Norden.

Zum Morgen klart sich dort der Himmel und es herrschen vergleichsweise milde Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Im Süden wird es mit 1 bis 4 Grad etwas kälter und bedeckter. Es bleibt bis in die Nacht windig an der Nordsee. In der Nacht zum Sonntag kommt es dann zu teils dichtem Hochnebel und Nebelfeldern bei 3 bis minus 5 Grad.

Glättegefahr auf den Straßen und starker Wind an der Nordsee

Der Sonntag bleibt zunächst neblig-trüb bei 1 bis 6 Grad tagsüber. Richtung See werden die Temperaturen etwas milder, dort herrscht jedoch auch weiterhin auffrischender Wind. In der Nacht bleibt es trocken, es kann allerdings bei Tiefsttemperaturen von minus 5 Grad stellenweise zu Glättegefahr auf den Straßen kommen.

Die neue Woche startet am Montag mit Regen und Temperaturen von 3 bis 7 Grad. An der See steigert sich der Wind zu teils starken Böen. Die Nacht zum Dienstag wird klar bei 3 bis minus 2 Grad, es muss weiterhin mit glatten Straßen gerechnet werden.