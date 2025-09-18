Autodieb zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

Lübeck (dpa) –

Ein Autodieb ist am Landgericht Lübeck zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der 32-Jährige wurde wegen des Diebstahls hochwertiger Fahrzeuge in sieben Fällen schuldig gesprochen. Die Autos sollen nach Polen gebracht worden sein. Das Urteil ist eine Gesamtfreiheitsstrafe. Die Strafe aus dem Strafbefehl eines Amtsgerichts sei einbezogen worden, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, zwischen Oktober 2023 und Januar 2024 mit gesondert verfolgten Mittätern fünf Autos im Gesamtwert von rund 223.000 Euro gestohlen zu haben – in Lübeck, Neustadt in Holstein, Grömitz (beides Kreis Ostholstein), Schönkirchen (Kreis Plön) sowie in Wismar. Nach Angaben des Gerichtssprechers ist das Urteil rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte zunächst die Aussage verweigert. Gegen Ende des Prozesses verlas dann sei Verteidiger eine Erklärung, in der er die Vorwürfe einräumte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtstrafe von dreieinhalb Jahren beantragt. Die Verteidigung hatte auf eine Haftstrafe von unter drei Jahren plädiert.