Autodieb baut Unfall mit gestohlenem Wagen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Autodieb hat in Hamburg-Wilhelmsburg auf der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Kleinbus einen Unfall gebaut. Der 49-Jährige sei mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Ampelmast und einem Straßenschild kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend flüchtete er weiter zu Fuß, wurde aber wenig später festgenommen. Zuvor hatte er den Kleinbus, den ein 56-Jähriger zum Ausladen von Gegenständen mit laufendem Motor am Straßenrand abgestellt hatte, am Freitagabend entwendet. An dem Fahrzeug sowie dem Ampelmast und dem Straßenschild entstand in Folge des Unfalls ein Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-149310/2

Pressemitteilung der Polizei