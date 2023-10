Autobrand greift auf Werkstatt in Bad Essen über: Verletzte

Bad Essen (dpa/lni) –

Beim Brand einer Werkstatt in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ist ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Aus unbekannter Ursache brach in einem Auto in der Werkstatthalle am Samstag ein Feuer aus, während zwei Männer dort arbeiteten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen breiteten sich dann rasch auf das Hallendach aus. Bereits aus großer Entfernung war der Polizei zufolge eine Rauchwolke über dem Gebäude zu sehen.

Ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte die Freiwillige Feuerwehr verhindern. Die beiden 59 und 69 Jahre alten Männer konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten, beide wurden jedoch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Noch während der Löscharbeiten nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.