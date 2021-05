Autobahn im Eichsfeld nach Unfall stundenlang gesperrt

Breitenworbis (dpa) – Ein Ausweichmanöver eines Lastwagenfahrers wegen eines Wildtiers hat im Eichsfeld zu einer stundenlangen Sperrung auf der Autobahn 38 in Richtung Göttingen geführt. Der Mann sei dabei mit seinem mit Holz beladenen Sattelzug umgekippt und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Zwölf Stunden vergingen demnach bis die Autobahn in der Nacht zu Samstag wieder freigegeben werden konnte. Auch ein nahegelegener Tunnel habe zeitweise wegen des entstandenen Staus gesperrt werden müssen. Bei dem Unfall am Freitag sei ein Sachschaden in Höhe von rund 95 000 Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:210522-99-701790/2

