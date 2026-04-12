Autobahn 7 bei Walsrode nach Unfall voll gesperrt

Walsrode (dpa) –

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Autobahn 7 zwischen dem Dreieck Walsrode und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Der Verkehr soll an der Anschlussstelle Westenholz von der A7 abgeleitet werden, wie die Polizei mitteilte. Auch der Zubringer von der A27 auf die A7 in Richtung Hamburg ist gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es auch Schwerverletzte, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Laut Polizei sind vermutlich drei Fahrzeuge beteiligt. Weitere Details zum Unfallgeschehen sind derzeit noch unklar. Die Autobahn werde voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt bleiben, teilte die Polizei mit.