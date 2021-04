Autobahn 215 wird saniert: Ein Fahrstreifen je Richtung

Kiel (dpa/lno) – Die Autobahn 215 zwischen Bordesholm und Kiel wird gründlich saniert. Zunächst ist vom 3. Mai an die Fahrtrichtung Kiel am Zug, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. In beiden Richtungen steht während der Sanierungsarbeiten zwischen dem Dreieck Bordesholm und Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Geschwindigkeit wird in der Baustelle auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt, vor Anschlussstellen und Verschwenkungen auf 60 Kilometer pro Stunde. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern. Für den Zeitraum von April bis September 2022 ist die Sanierung der A215 in Richtung Neumünster geplant.



