Autobahn 210 bei Rendsburg am Wochenende voll gesperrt

Rendsburg (dpa/lno) –

Die Autobahn 210 wird am Freitag (9. September) zwischen der Anschlussstelle Schacht-Audorf und dem Kreuz Rendsburg für zwei Tage gesperrt. In dieser Zeit werde das Umschwenken des Verkehrs auf die Fahrbahn in Richtung Rendsburg vorbereitet, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr in Richtung Kiel wird in dieser Zeit über die U1 ab der Abfahrt Osterrönfeld umgeleitet. In der Gegenrichtung wird die Umleitung als U2 gekennzeichnet. Hintergrund ist den Angaben zufolge die grundhafte Instandsetzung der A210, mit der im August begonnen wurde.

Vom 29. September an steht dem Verkehr in Richtung Rendsburg ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Derzeit werden nach Angaben der Autobahn GmbH die Leitplanken an den Mittelstreifen entfernt und die Bankette verstärkt.

Für die neue Fahrbahndecke werde ein lärmmindernder Splittmastix-Asphalt verwendet, der insbesondere bei den Schwerlastverkehren eine Lärmminderung von bis zu vier Dezibel erziele, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH.

Im Anschluss an diese Arbeiten erfolgt von April 2023 bis Ende 2023 die grundhafte Instandsetzung der Fahrbahn in Fahrrichtung Rendsburg.