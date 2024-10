Autobahn 2 nach Unfall mit mehreren Lastwagen gesperrt

Mehrere Lastwagen sind in einen Auffahrunfall auf der Autobahn 2 verwickelt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen ist die Autobahn 2 bei Hannover in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Sperrung bleibe voraussichtlich bis Dienstagmorgen bestehen, teilte die Polizei mit. An dem Unfall waren laut Polizei zwei Lastwagen und drei Sattelzüge beteiligt. Die Fahrer eines Lkw und der Sattelzüge mussten wegen des Verkehrs am Morgen bremsen, wie die Polizei mitteilte. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei aufgefahren. Ein Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Fahrzeuge wurden demnach durch den Aufprall teils zusammengedrückt. Bei dem Unfall sei der Tank eines Lasters aufgerissen. Kraftstoff sei daraufhin auf die Fahrbahn gelaufen, die anschließend gereinigt werden musste. Infolge des Unfalls und der intensiven Reinigung sei auch die Straße beschädigt worden. Deshalb liefen nun Reparaturarbeiten, teilte die Polizei weiter mit.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen staute sich der Verkehr am Montagabend zwischen Peine und Lehrte in der Region Hannover auf rund zwölf Kilometern Länge. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro.