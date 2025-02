Hamburg (dpa/lno) –

Ein Linienbus musste in Hamburg wegen eines Autofahrers eine Notbremsung einlegen, bei der sieben Fahrgäste verletzt wurden. Der Fahrer wendete am Bahnhof Dammtor vermutlich vor dem Bus, wie die Polizei mitteilte. Dadurch habe der Busfahrer stark bremsen müssen. Sieben Fahrgäste erlitten demnach leichte Verletzungen, einer von ihnen eine Platzwunde am Kopf. Der Autofahrer flüchtete. Zuerst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.