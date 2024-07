Auto wird in zwei Teile zerrissen – Mann stirbt bei Unfall

Rehden (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Rehden im Landkreis Diepholz ist ein Wagen in zwei Teile gerissen und der Fahrer aus dem Auto geschleudert worden. Der 54-Jährige starb am Morgen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge hatte demnach beobachtet, wie der Mann mit seinem Auto auf der regennassen Straße mit hoher Geschwindigkeit durch eine Kurve fuhr. Anschließend verlor er den Angaben zufolge auf einem geraden Stück die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Dort streifte das Auto einen Baum und prallte dann gegen einen weiteren Baum.

Ein Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Für die Aufräumarbeiten war die Straße vorübergehend voll gesperrt.