Auto wird gegen Bus geschleudert

Elmshorn (dpa/lno) –

Bei einem Unfall im Kreis Pinneberg haben sich fünf Menschen leicht verletzt. Am späten Freitagabend wollte ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Hamburger Straße in Elmshorn einen stehenden Linienbus überholen und übersah dabei ein stehendes Auto vor dem Bus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß mit dem anderen Wagen sei das Auto des 18-Jährigen gegen den Bus geschleudert worden. Die Polizei nannte als Unfallursache, dass der mutmaßliche Unfallverursacher die Geschwindigkeit nicht angepasst habe.

Nach Angaben der Polizei wurden durch den Aufprall die Insassen der beiden Autos leicht verletzt, der 18-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin sowie der 27 Jahre alte Fahrer des stehenden Autos und seine 20 und 23 Jahre alten Mitfahrer. Die beiden Fahrer seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, während die anderen noch vor Ort behandelt werden konnten. Die Insassen des Linienbusses seien unverletzt geblieben.