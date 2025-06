Auto weicht Tier aus und kippt um – Fahrerin schwer verletzt

Wagenfeld-Ströhen (dpa/lni) –

Bei dem Versuch, einem Tier auszuweichen, ist eine Autofahrerin in Wagenfeld-Ströhen (Landkreis Diepholz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau am Donnerstagabend auf der Varreler Straße Richtung Ströhen, als sie nach eigenen Angaben einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen wollte. Dabei kam sie von der Straße ab, überfuhr mehrere Verkehrsschilder und streifte mehrere Bäume, bevor der Wagen auf die Seite kippte. Dabei wurde die 56-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Varreler Straße rund eine Stunde voll gesperrt.