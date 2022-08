Auto von Zug erfasst: Fahrer schwerst verletzt

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein Auto ist auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Braunschweig von einem Regionalzug erfasst worden. Bei dem Unfall am Freitag wurde der 54 Jahre alte Autofahrer schwerst verletzt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag sagte. Nach Zeugenaussagen soll er das Rotlicht an dem Bahnübergang missachtet haben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Zugführer habe einen leichten Schock erlitten und sei abgelöst worden, sagte der Sprecher. Die etwa 75 Reisenden in dem Erixx-Zug, der in Richtung Uelzen unterwegs war, blieben unverletzt. Sie wurden mit einem Bus zurück zum Hauptbahnhof Braunschweig gebracht. Die Bahnstrecke blieb für rund drei Stunden bis in den Abend hinein gesperrt.