Nahrendorf (dpa/lni) –

Nachdem eine 14-jährige Reiterin von einem Auto gestreift und verletzt worden ist, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Wie diese mitteilte, riss bei dem Unfall in Nahrendorf (Landkreis Lüneburg) der Außenspiegel ab und die Jugendliche wurde mit Verletzungen am Unterschenkel in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen war am Mittwoch ohne zu stoppen weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallwagen.