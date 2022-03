Auto und Trecker stoßen zusammen: Ein Mensch schwer verletzt

Wildeshausen (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Trecker ist bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ein Mensch schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Freitagmorgen kam, war zunächst unklar, wie die Polizei in Delmenhorst auf Anfrage mitteilte. Eine Sprecherin sagte am Freitagvormittag, zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Die Bergung der Fahrzeuge dauere an. Größere Mengen Kraftstoff liefen auf die Straße und mussten aufgefangen werden. Die Straße blieb mehrere Stunden lang gesperrt.