Auto und Motorroller stoßen frontal zusammen

Coppenbrügge (dpa/lni) –

Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Motorroller ist der Rollerfahrer ums Leben gekommen. Der 33-Jährige starb an der Unfallstelle auf einer Landstraße bei Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Fahrzuege prallten am Dienstagmorgen frontal zusammen, als der 22 Jahre alte Autofahrer ein weiteres Auto in einer Linkskurve überholte. Der 22-Jährige aus Hameln muss sich den Angaben nach nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Der Autofahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Zudem stieß er leicht mit dem Auto eines 63-Jährigen zusammen, den er während des Unfalls überholte. Das Auto des älteren Mannes wurde nach Polizeiangaben leicht beschädigt. Am Wagen des 22-Jährigen und am Roller entstand jeweils Totalschaden. Wegen der Unfallaufnahme war die Landstraße etwa fünf Stunden voll gesperrt.