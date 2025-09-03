Auto überschlägt sich – zwei Menschen schwer verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein Mann und eine Frau sind bei einem Unfall auf dem Autobahnzubringer Bremen-Arsten schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ihr Auto am späten Abend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ersthelfer kümmerten sich laut Feuerwehr sofort um die beiden Insassen. Der Fahrer konnte relativ schnell aus dem Auto geholt werden, die Beifahrerin war jedoch in dem stark beschädigten Wagen eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Die beiden Verletzen kamen ins Krankenhaus. Der Autobahnzubringer zur A1 blieb für mehr als zwei Stunden stadtauswärts gesperrt.