Auto überschlägt sich und fängt Feuer: A24 gesperrt

Hagenow (dpa) –

Ein Unfall mit einem Autobrand hat am Freitag in Westmecklenburg für eine knapp einstündige Sperrung der Autobahn 24 Berlin-Hamburg in Fahrtrichtung Hamburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war ein Wagen mit drei Insassen am Morgen zwischen Hagenow und Wittenburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Der Wagen aus der Region Oldesloe (Schleswig-Holstein) fing Feuer. Die drei Insassen – eine Fahrerin, ein Mann und ein Kind – sollen sich rechtzeitig noch allein aus dem brennenden Wagen gerettet haben, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Fahrerin sei mit Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Autobahn Richtung Norden war zeitweilig gesperrt.

Weitere Einzelheiten, wie die genaue Unfallursache und die Höhe des Schadens waren am Morgen noch nicht bekannt.