Auto überschlägt sich – Fahrer auf der Flucht

Die Polizei ist noch auf der Suche nach dem Fahrer des Unfallautos. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Autofahrer hat sich in Hamburg mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist anschließend zu Fuß geflohen. Seinen verletzten Beifahrer habe er am Unfallort zurückgelassen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Der 25-Jährige konnte demnach noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Stadtteil Lohbrügge, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Pkw prallte anschließend gegen eine Leuchtreklame und blieb auf dem Dach liegen. Zeugen meldeten einen lauten Knall bei der Polizei. Den unbekannten Fahrer konnte die Polizei bislang nicht ausfindig machen.