Melle (dpa/lni) – Bei einem Unfall in Melle im Landkreis Osnabrück ist ein Mann schwer verletzt worden. Er habe sich am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Auto aus ungeklärten Umständen überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Der Wagen kam anschließend auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in dem Wrack eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.