Auto überschlägt sich bei Unfall in Hannovers Südstadt

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Hannovers Südstadt hat sich ein Auto überschlagen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, wie ein Polizist am Donnerstag an der Unfallstelle sagte. Der Mann sei leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war an einer Kreuzung ein linksabbiegendes Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden, sagte der Polizist. Der Fahrer des anderen Wagens sei ebenfalls leicht verletzt. «Es ist glimpflich ausgegangen.» Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.