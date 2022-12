Ein Unfallwagen liegt auf dem Dach in einer Böschung. Citynewstv/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Hamburg-Öjendorf hat sich ein Auto überschlagen. Zwei Autofahrer seien bei dem Zusammenstoß am Mittwochabend verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Einer der Männer habe zuvor die Vorfahrtsregel an der Kreuzung missachtet, der andere sei zu schnell gefahren und vermutlich alkoholisiert gewesen. Die beiden Verletzen wurden ins Krankenhaus gebracht.