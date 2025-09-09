Auto überschlägt sich auf der A1

Bargteheide/Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Der Fahrer eines Autos, das sich auf der A1 überschlagen hat, hat sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 57-jährige Autofahrer soll nach Angaben der Polizei am Dienstag in den frühen Morgenstunden zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe in Richtung Norden unterwegs gewesen sein, als sein Auto sich überschlug. Davor sei er rechts und links in die Leitplanken geraten.

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass das Auto nach dem Überschlagen wieder auf den Reifen gelandet war und der Fahrer sich selbst aus seinem Wagen befreien konnte. Der 57-Jährige sei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.