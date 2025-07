Auto überschlägt sich auf A7 – Sperrung

Seesen (dpa/lni) –

Auf der Autobahn 7 hat sich zwischen Seesen und Echte ein Auto überschlagen. Die Fahrbahn ist ab der Anschlussstelle Seesen Richtung Kassel voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen gegen 8.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin geht die Polizei derzeit davon aus, dass nur ein Fahrzeug betroffen war und eine Person verletzt wurde. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten am Vormittag an. Es sei unklar, wie lange die Sperrung bestehen bleibt, hieß es weiter. Laut Polizei staute sich der Verkehr am Vormittag auf etwa fünf Kilometern Länge.