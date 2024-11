Auto überschlägt sich auf A27 – Fahrerin schwer verletzt

Achim (dpa/lni) –

Eine 45-Jährige hat sich mit ihrem Auto auf der A27 bei Achim im Landkreis Verden überschlagen. Die Frau erlitt bei dem Unfall am Samstag schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 45-Jährige fuhr mit ihrem Wagen in Richtung Walsrode, als sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelschutzplanke touchierte. Anschließend schleuderte das Auto gegen die Außenschutzplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme zunächst voll gesperrt. Laut Polizei entstand ein erheblicher Rückstau. Die Ermittlungen dauern an.