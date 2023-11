Auto überschlägt sich auf A24: Fahrer schwer verletzt

Gudow (dpa) –

Auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin ist am frühen Morgen ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich mehrmals überschlagen. Aus zunächst ungeklärten Gründen verlor der 29 Jahre alte Fahrer in Höhe Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach überschlug sich das Auto mehrfach, krachte dann mit der Beifahrerseite in einen Baum und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer habe sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge fuhr der Mann ohne gültigen Führerschein. Sein Atem habe außerdem nach Alkohol gerochen, deshalb sei eine Blutentnahme angeordnet worden. Die Polizei hatte den rechten Fahrstreifen der A24 Richtung Berlin zur Bergung und Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.