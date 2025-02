Auto überschlägt sich – 16-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Huje (dpa/lno) –

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall in Huje (Kreis Steinburg) schwer verletzt worden. Vor Ort konnten die Rettungskräfte lebensgefährliche Verletzungen nicht ausschließen, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche wurde am Montagabend mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der 16-Jährige konnte laut der Polizei selbst noch den Notruf wählen. Einen Führerschein hatte der junge Mann nicht, hieß es. Gegen ihn werde deswegen ein Strafverfahren eingeleitet. Das Auto habe nur noch Schrottwert, hieß es.