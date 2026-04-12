Auto überrollt auf der Straße liegenden Mann

Hannover (dpa/lni) –

Ein mitten in der Nacht auf einer Straße liegender Mann ist in der Region Hannover von einem Auto überrollt worden. Ein zweites Fahrzeug sei danach gegen den 65-Jährigen gefahren. Der Mann starb an der Unfallstelle bei Arnum, wie die Polizei mitteilte. Weshalb der 65-Jährige ohne festen Wohnsitz in der Nacht zum Sonntag auf der Landesstraße lag, war zunächst unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Autos die Landesstraße 389 aus Richtung Wilkenburg in Richtung Arnum. Rund 70 Meter vor dem Ortseingang überrollte ein 54-Jähriger mit seinem Auto laut Polizei den 65-Jährigen. Eine nachfolgende 39 Jahre alte Fahrerin habe ihren Wagen demnach noch abgebremst, das Auto sei jedoch trotzdem gegen den auf der Straße liegenden Mann gestoßen.

Geprüft werde, ob der Mann womöglich bereits zuvor angefahren und an der Unfallstelle zurückgelassen wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Obdachlosen oder einem eventuellen vorhergehenden Unfall geben können.