Auto stürzt bei Autobahn-Unfall mehrere Meter in Tiefe

Seesen (dpa/lni) –

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Seesen verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei wechselte am frühen Abend ein 22-Jähriger mit seinem Wagen die Spur, damit ihn ein 52-Jähriger überholen konnte. Ein weiterer Autofahrer wechselte allerdings auf den gleichen Fahrstreifen wie der 22-Jährige. Daraufhin wollte der junge Fahrer demnach wieder auf die Überholspur zurückfahren, stieß aber mit dem Auto des 52-Jährigen zusammen, der ihn bereits überholte. Beide Autofahrer verloren laut Polizei die Kontrolle und gerieten ins Schleudern.

Etwa 20 Meter abgestürzt

Während der 22 Jahre alte Fahrer auf der Überholspur zum Stehen kam, durchbrach der 52-Jährige die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und stürzte nach Polizeiangaben einen etwa 20 Meter tiefen Abhang hinunter. Die Feuerwehr barg den Fahrer mit schwerem Gerät. Beide beteiligte Autofahrer wurden in Krankenhäuser gebracht – Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Der Fahrer des dritten Autos fuhr der Mitteilung nach unerlaubt davon. Für Rettungsarbeiten, die Bergung und Reinigung blieb die A7 mehrere Stunden lang gesperrt.